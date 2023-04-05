İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bafra'da sokak hayvanları unutulmadı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir grup hayvansever, sokak hayvanlarını unutmadı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir grup hayvansever, sokak hayvanlarını unutmadı.


Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bafra Basketbol Külübü öğrenciler Sokak Hayvanları Günü nedeniyle, çocuklara doğa ve hayvan sevgisi davranışını kazandırmak için sattıkları geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri parayla aldıkları mamayı beslenme noktasındaki hayvanların barınma yerlerine bıraktı. Öğrencilere okul müdür yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay ve kulüp hocası Cihangir Aslan eşlik etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.