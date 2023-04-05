Bafra'da sokak hayvanları unutulmadı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir grup hayvansever, sokak hayvanlarını unutmadı.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bafra Basketbol Külübü öğrenciler Sokak Hayvanları Günü nedeniyle, çocuklara doğa ve hayvan sevgisi davranışını kazandırmak için sattıkları geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri parayla aldıkları mamayı beslenme noktasındaki hayvanların barınma yerlerine bıraktı. Öğrencilere okul müdür yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay ve kulüp hocası Cihangir Aslan eşlik etti.