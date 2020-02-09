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Bafra'da sokak köpekleri unutulmadı

Samsun’un Bafra ilçesinde hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı.


Bafra Doğa ve Hayvanları Koruma Eğitim Destek Derneği ve Bafra Hayvanları Koruma Derneği üyeleri Bafra Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliği ile Belediye Aşevi'nde sokak hayvanları için hazırlanan yemekleri ilçe merkezinde hayvan beslenme noktalarına bıraktılar. Hayvanseverler daha sonra Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkez ekipleri ile birlikte Kızılırmak Sedde boyunda yiyecek bulmakta zorlanan yüzlerce köpeği beslemenin mutluluğunu yaşadılar.

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