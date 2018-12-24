Bafra'da “Sosyal Medya ve Teknoloji Bağımlılığı” semineri

Samsun'un Bafra ilçesinde mesleki ve teknik okul öğrencilerine “Sosyal Medya ve Teknoloji Bağımlılığı” semineri verildi. 2 bin öğrenciye verilen seminerlerde sosyal medyanın insan hayatındaki olumsuz etkileri anlatıldı.

Belediye Kültür Merkezinde verilen seminerde Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay, “Sosyal medya toplumsal olarak kültürel ve belirleyici değerlerimize doğrudan saldırıyor. Örneğin insani duygularımız yitirmemize, arkadaşlık ilişkilerimizin körelmesine, ailemize zaman ayıramamamıza, kültür ve ahlaki yozlaşmaya, bilgi kirliliğine ve boşa harcanan saatlere sebep oluyor” dedi.

Etkinliğin 4 yıldır binlerce öğrenciye yapıldığını söyleyen Unay, “Türkiye'nin nüfusu 81 milyon, 50 milyondan fazlası İnternet kullanıyor. Artık kapalı olan tüm mekanlarda bunun içerisinde AVM'ler var, hastaneler var, iş yerleri var. Artık internet yoğun bir şekilde kullanılıyor. İnternetle beraber artık sosyal medya hesapları da yoğun bir şekilde artış sağlıyor. İnterneti ne kadar kullanıyoruz. Günde 4 saatin üzerinde bir internet kullanımı var. Özellikle çocuk ve genç yaştaki kullanıcılar sadece eğlence ve oyun amaçlı günün 4 saati üzerinde sosyal medyayı, oyunları kullanıyorlar. Bu kadar yoğun bir şekilde kullanmak sağlımızı ne kadar etkiliyor. Duruş bozukluğuna neden oluyor. Kolyos hastalığına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığına göre, artık bu hastalık ortaokul çocuklarına kadar düşmüş durumda. Yoğun bir şekilde cep telefonu ve tabletle, bilgisayarla vakit geçiren çocuklar obeziteye yakalanıyor. Yeme alışkanlıkları, uyku düzeni bozuluyor. Evimizde aynı odada Whatsapp'tan bir birine mesaj atanlar var. Sosyal medya insanları birbirinden uzaklaştırıyor, bizi giderek yalnızlaştırıyor. Terör örgütleri, dolandırıcılar, dini ve siyasi hareketler ve uygunsuz içerik, yönlendirici yanlış bilgiler, sosyal medyada beklenen tehlikelerdir. Öğrencilerimizin yani geleceğimizin bunları bilmelerini ve daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Günlük internette eğlenme zamanı 4 saat. Yaklaşık televizyon izleme saatimiz 3 saat civarında yani günümüzün sadece 7 saatini ekranlarımıza ayırıyoruz. Günümüz Türkiye'sinde günlük kitap okuma kişi başına düşen sadece 1 dakika” diye konuştu.

Unay, “Neleri tespit ettik. Yoğun bir şekilde kullanım var. Bu artık dünyanın gerçeği. Bununla birlikte sağlık problemleri var. Sosyal problemler var. Aile ilişkilerimiz bozulmaya başlıyor. Yanlış yönlendirmeler var. İnsanlar sağlıklarından olabilecek yönlendirmelere de maruz kalıyor. Bunun bir çözümü olmalı mı. Tabii ki bir çözümü olmalı. Günlük 4 saat kullandığınız internetin sadece 1 buçuk saatini başka işlere ayırırsak neler değişir hayatımızda. Bir yıl içerisinde bir yabancı dili rahatlıkla öğrenebilirsin. Yine bir yıl içerisinde günde sadece 1 buçuk saatimizi bir enstrümantal çalmaya ayırabiliriz. Yine bir yıl içerisinde 1 buçuk saatinizi kitap okumaya ayırabilirsek binlerce kitap okumuş oluruz” şeklinde konuştu.

Kültür Merkezinde verilen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı.