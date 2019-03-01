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Bafra'da şüpheli ölüm

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.


Olay, Kızılırmak Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce annesinin rahatsızlığı nedeniyle Bafra'ya gelen Hüseyin Öztürk'e (48) arkadaşları telefonla ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları Hüseyin Öztürk'ü yerde hareketsiz halde bulurken durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ceset Bafra Devlet Hastanesine, oradan da ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun'a gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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