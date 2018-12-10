İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçimi yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçimi yapıldı.


Bafra Öğretmenevinde ilçe merkezinde ve kırsal mahalleri temsilen 75 muhtarın katıldığı mütevelli heyetinin belirlenmesi için yapılan seçimde, Yağmurca Mahallesi Muhtarı Salih Karataş ve Yeşilyazı Mahallesi Muhtarı Osman Naci Karagöl oy birliği ile mütevelli heyetine seçilerek muhtarları temsil etme hakkı kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.