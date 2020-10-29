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Bafra'da tebrikat töreni

Samsun’un Bafra ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamaları çerçevesinde tebrikat töreni düzenlendi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ali Kale Turistlik Tesisleri'nde düzenlenen tebrikat töreninde Kaymakam Cevdet Ertürkmen, tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünün ardından Kaymakam Ertürkmen, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ertürkmen, “Küllerinden doğan bir milletin muasır medeniyetler arasına girdiği, Kurtuluş Savaşı'nı Cumhuriyet ile taçlandırdığı gündür bugün“ dedi.


Kaymakam Ertürkmen'in konuşmasının ardından tören sona erdi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri ve gaziler katıldı.

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