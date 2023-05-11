Bafra'da Trafik Haftası etkinlikleri

06-12 Mayıs Karayolları Trafik Haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile İlçe Kaymakamlığı Karayolları Trafik Haftası Tertip Komitesi kararları doğrultusunda; ilk ve orta dereceli okullarda trafik eğitimlerine devam edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" mottolu afişler bastırılarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu resmi kurum, kuruluşların girişleri otogar, PTT gibi yerlere asıldı. Sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla denetimler yapılarak, trafik kurallarına uyma alışkanlığı sağlanması amacıyla sürücülere ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı AVM'lerde yayalara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılarak broşürler dağıtıldı.