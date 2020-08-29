Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan A.E.(20) idaresindeki 55 ABP 179 plakalı hafif ticari araç, önünde aynı istikamete seyir halinde olan D.K.'nin kullandığı 55 TH 253 plakalı otomobile DSİ binası önünde arkadan çarptı. Kazada yaralan sürücü A.E., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.