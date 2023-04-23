Bafra'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Recep K. idaresindeki 55 JL 109 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta duran Kazım T.'nin kullandığı 34 VKJ 26 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 55 JL 109 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Recep K. ve araçta yolcu olarak bulunan Asiye D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.