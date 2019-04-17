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Bafra'da “Turizm Haftası” etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi ve Turizm Meslek Yüksekokulu iş birliği ile “Turizm Haftası” etkinliği düzenlendi.


Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Dekan V. Prof. Dr. Ali Uzun, “Bugün Samsun'un turizmi, ebru sanatı ve ebru sergisiyle devam edecek olan programımız ümit ederim Samsunumuza ve Baframıza hayırlı olur. Turizm en kısa yoldan iş imkanı sağlayan, bacasız sanayi olarak bildiğimiz bir sektördür. Bu sektörde önemli yerlere gelecek ve hem Samsun'un hem Bafra'nın turizm elcisi olarak sadece Türkiye değil dünya çapında başarılar elde edeceklerdir" dedi.


Öğretim görevlisi Yaşar Gültekin tarafından yapılan “Samsun'un Turizm potansiyeli” konulu sunumun ardından Doç. Dr. Eyüp Nefes, ebru sanatı ile ilgili bilgilendirme yaparak görsel olarak da ebru çalışması yaptı. Etkinlik sonunda Dekan V. Prof. Dr. Ali Uzun da ebru sanatındaki ustalığı göstererek lale yaptı. Öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından alkışlanan Dekan Uzun, Doç. Dr. Eyüp Nefes'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Program sonunda Doç.Dr. Eyüp Nefes'in ebru sanatı sergisinin açılışı yapıldı.


Etkinliğe öğretim görevlileri, Bafra Turizm Derneği Başkanı Haydar Aksu ve öğrenciler katıldı.

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