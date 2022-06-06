Bafra'da ‘Türkiye Çevre Haftası' etkinliği

Samsun'un Bafra ilçesinde ‘Türkiye Çevre Haftası' etkinliği yapıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın ev sahipliğinde Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Nazmiye Demirel Ortaokulu öğrenicileri ile birlikte farkındalık yürüyüşü ve Kızılırmak Sedde Parkı'nda mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

Temizlik sonrası Başkan Kılıç açıklamada bulundu. "Temiz bulduğumuz yeri temiz bırakalım. Bunu çocuklarımız için, geleceğimiz için yapalım. Doğaya ne kadar sahip çıkarsak ve korursak o da bize o kadar cömert davranacaktır. Doğanın bize ihtiyacı yok ama insan olarak bizim doğaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla farkına varalım ve kirletme alışkanlığını biran önce terk edelim istiyoruz” diyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Sıfır Atık temalı ilk doğa festivalini gerçekleştiren Bafra'mızda çevre duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturmak adına, ilçemizin değerlerinden Kızılırmak Sedde Parkımızda bir araya geldik. Tüm destekçilerimize ve katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizde iklim krizi ve çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak için bu sene Sıfır Atık temasıyla düzenlenen Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte daha sonra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, katılımcılar ve Nazmiye Demirel Ortaokulu öğrenicileri Sedde Parkı genelinde mıntıka temizliği yaptılar.

Bafra Belediyesi öncülüğünde Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, tarihi Çetinkaya Köprüsü ve Kızılırmak Sedde Parkı'na yeni yerleştirilen karakteristik "Bafra" yazısı manzaralı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.