Bafra'da tütün alımları başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımlarına başlandı.

5 firma tarafından alımların başlaması üzere traktörlere yükledikleri tütünleri depolara getiren üreticilerden, alıcı firmalar 27 lira 50 kuruştan alımlara başladı.

Alımların gerçekleştirildiği depoları ziyaret eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tütün üreticileri ve tütün eksperlerinden fiyatlar ve tütün kalitesiyle ilgili bilgi aldı. Tosuner, “Devletin bu işi özel sektöre bırakması ile sözleşmeye döndü. Geçen sene 23 liraya sözleşme yapan üreticiler 16 liraya kadar fiyat düşüşü yaşadılar. Firmalar diyor ki ‘malın kötü, fiyatı çekiyorum aşağıya.' 2021 yılında teslim edilen tütün şu anda yüzde yüz randıman. Bafra tütünü olmadı mı sigarada harmanı olması mümkün değil. Bugün Manisa, İzmir, Denizli, Adıyaman, Batman, Muş, Karadeniz'in mimarı Samsun ve Bafra olmak üzere bizi mecliste en az 150 tane milletvekili temsil ediyor. Hiçbir vekilin bu tütün konusunda bir gündem getirdiğini duymadım. 30 bin ton tütün teslim eden Bafra bu sene 2021 yılında 2 bin tonu ya bulur ya bulmaz. Gençlik tamamen göçle gidiyor. Tütünün getirisi yok. Bafra'da 75 mahallede tütünden başka gelir yok. Devletimizin bir an önce göçü önlemesi için, tütünün de bir tarım ürünü olduğunu ispatlamamız için destek vermeleri lazım. Devletin en büyük vergi getirisi tütün. Kilo başı yüzde 82 alıcı firmalardan vergi alıyor. Alıcı firmalarla konuştuğumuzda ‘devlet bizden yüzde 82 vergiden 2 puan 3 puan düşürsün tütünün kilosu 40 lira olur' diyor. Tütün para ederse köylerden göç önlemmiş olacak. Üretici 40 lira tütün satarsa çoluğu çocuğu köyü terk edip şehirlere gitmez. Gençlik tamamen göç ile gidiyor” dedi.

Alıcı firma yetkilisi Özcan Nazlım, “İstedikleri kadar gelir elde edememeleri, nüfusun yaşlanması, tütünün eken bir kısmın bırakmasına sebep oluyor. Daha önce ben Tekel'de baş eksperliği yaptım. Biz bu bölgede 15 ton almışken, bu sene Bafra'da rekolte 2 buçuk ton. Bu çok düşük bir durum” şeklinde konuştu.