Bafra'da Uluslararası Tütün Çalıştayı yapılacak

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 Haziran'da “2. Uluslararası Tütün Çalıştayı” yapılması için çalışma başlatıldı.

Tütün alan şirket yetkilileriyle Bafra Ziraat Odası'nda bir araya gelen Tütün Üreticiler Birliği Genel Başkanı Şehmuz Solgun ve Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çalıştay için destek istedi.

Ankara'da bakanlık ile gerekli görüşmeler yapılarak Uluslararası Tütün Çalıştayı için düğmeye bastıklarını belirten Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Bafra'da yapılacak olan çalıştayı mükemmel bir organize ile yapmak istiyoruz. Biz Ziraat Odası önderliğinde yapıyoruz ama sizlerden de destek bekliyoruz. Bundan da hiç şüphem yok” dedi.

Çalıştay hakkında ve tütün üreticilerin sorunları hakkında bilgi veren Tütün Üreticiler Birliği Genel Başkanı Şehmuz Solgun, “Dünya Tütün Üreticileri Birliği ve Avrupa Üreticiler Birliği ile tütün alımını yapan, tütün satışını yapan üreticilerin hepsini Bafra'da bir araya getirip, tanıştırıp amacımız, hedefimiz daha fazla ihracat yapmak, ülke üreticimizin önünü açmak. Biz aynı geminin yolcusuyuz. Biz tarlada üreticiyiz. Siz burada alıcı şirketlerimizsiniz. Bu gemi yürüyecek. Yürümezse bir yerde takılırsa bu iş biter. Hepimiz bir bütünüz, aynı geminin yolcusuyuz. Oryantal da dünya lideriyiz. Tek başına içilebilecek bir tütüne sahibiz. Ülkemizde yetişmeyecek tütün çeşidimiz yok. Egemizin ayrı toprak özellikleri, Karadeniz'in ayrı bir güzelliği, Akdeniz'in yine öyle. Doğu, Güney Doğu yine öyle. Arazi sahipleri metropollere göç etmiş, köyleri bırakmış. Köylerimizi boşaltırsak bugün tütün bitecek yarın buğday bitecek. Mısır bitecek, arpa bitecek. 102 bin ton tütün ithalatımız var. 658 milyon da ülkemizden gitmiş. Türkiye'nin 26 ilinde 113 ilçesinde 2 bin 301 köy ve mahallesinde yaklaşık 70 bin tütün üreticimiz bulunmaktadır. 70 bin üreticimiz yaklaşık bu yıl 82 bin ton tütün vermiş, 48 ülkeye 53 bin ton 383 milyon dolar ihracat etmiş. Eğer kaliteli olmasa 48 ülkenin harmanı ve mayası olmaz. Kalite bizde maya olmuşuz ama buna rağmen ithalata da seyirci kalıyoruz. En pahalı tütün Türk tütünü. Malumunuz bir destek görmüyoruz. Makine ekipmanımıza destek alamıyoruz. Üreticimiz tarlaya gidemiyor. Bu vesile ile en pahalı ve en kaliteli de Türk tütünüdür. Uluslararası Tütün Çalıştayımızı 100. yılda burada yapacağız” şeklinde konuştu.

Şirket yetkilisi Hakan Karaali ise, “Destek istediniz. Tabii ki akademik destek mi, firma desteği mi yoksa sponsor olmak mı? Burada bulunan arkadaşlarımız zannediyorum kendi adımıza karar verecek durumda değiliz. Ben kendi adıma bunu şirketimle görüşeceğim” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de Uluslararası Tütün Çalıştayı'nın ilkinin 2018 yılında Muş'ta yapıldığı ve Bafra'da yapılacak olan çalışmayın ise ikinci olacağı belirtildi.