Bafra'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen iki torbacı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sıklaştıran Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda C.G. ve M.A. isimli iki şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarda yapılan aramalarda 282 gram kubar esrar, 14,10 gram toz esrar, 21 adet lyrica hap ele geçirildi.

Gözaltındaki şahısların İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesinde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.