Bafra'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 farklı adreste yapılan arama neticesinde 876 gram kubar esrar maddesi, 19 kök saksıya ekili skunk bitkisi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.