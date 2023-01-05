Bafra'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından edinilen istihbari bilgiler neticesinde şahısların aracında ve ikametlerinde yapılan kontrollerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 84 adet dolu fişek,68.29 gr esrar, 23,45 gr kenevir tohumu, 6.18 gr metamfetamin, 2 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.