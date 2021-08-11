Bafra'da yağmur suyu sorunu çözülüyor

Bahattin Yanık ile bir araya gelerek ilçenin başta yağmur suyu sorunun giderilmesine yönelik izlenecek stratejiyi değerlendirdi.

Konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen istişare toplantısında SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Görmüş, Plan Proje Müdürü Fatih Güler, Bafra Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Fen İşleri Müdürü katıldı. İstişare toplantısında Bafra'da yağmur sorununu giderebilmek amacıyla, ilçenin özellikle 19 Mayıs Parkı ve Askerlik Şubesi civarını ilgilendiren çözüm önerileri ve yapılması öngörülen şebekeler hakkında fikir alış verisinde bulunuldu.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Şehrimizin alt yapısını güçlendirmek ve geleceğe hazır bir hale getirmek için sürdürdüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. SASKİ Genel Müdürümüz Dr. Bahattin Yanık, Genel Müdür Yardımcımız Yılmaz Görmüş ve Plan Proje Müdürü Fatih Güler ile bir araya gelerek, ilçemizde yağmur suyu ile ilgili yaşadığımız sorunları gidermek noktasında görüşmeler gerçekleştirdik. Yağmur suyu hattı imalatı ve atık su hattı çalışmalarının Ağustos ayı içerisinde başlamasını hedefliyoruz" dedi.