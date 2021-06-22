Bafra'da yaz spor okulları açılıyor

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek spor kursları yine ücretsiz olacak. Farklı branşlarda verdiği kurslarla çok sayıda Bafralı çocuğa spor yapma imkanı sunan Bafra Belediyesi bu yaz da üç branşta spor kursu açacak. 07-14 yaş arası basketbol ve voleybol,10-14 yaş arası tenis branşında açılacak yaz spor okullarının kayıtları devam ediyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek olan yaz spor okullarının kayıtları 22 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Bafra Eski Kapalı Spor Salonu'nda bulunan irtibat bürosunda gerçekleşiyor.

“Sporlar Yaşayan Şehir” sloganıyla Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinasyonunda açılacak olan yaz spor okullarında çocukların hem eğlenmeleri hem de spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması hedefleniyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, velilere yaptığı çağrıda, "Gelin, yetenekli çocuklarımızı, geleceğimizin yetenekli sporcularına çevirelim. Bilinmelidir ki, herhangi bir spor ile uğraşan çocukların eğitim yaşamı ve sosyal hayatı da başarılı geçer. En kıymetli varlığımız olan çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlamak için onları yetenekli oldukları ve sevdikleri spor dallarına kazandıralım" diye konuştu.