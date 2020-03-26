Bafra'da yeni önlem ve uygulamalar

Bafra Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki toplu kullanım alanlarının başında yer alan ATM'ler ve etrafını yeniden sterilize ederek, bir metrelik güvenli sosyal mesafe alanı oluşturdu.

Yoğunluğun az olduğu gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada toplam 44 ATM sterilize edilerek, vatandaşlara yardımcı olacak sosyal mesafe alanları belirlendi.

Bafra Belediyesi öte yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfektasyon aparatları yerleştirmişti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Belediyemizin tüm ekipleri ile korona virüsüne karşı seferber olmuş durumda. Her alanda yapılması gereken her şeyi detayları ile birlikte düşünerek Baframızda uyguluyoruz. Bizler tüm gücümüz ve enerjimizle alandayız. Vatandaşlarımız şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da alınan kararlara ve kurallara uymaya, sosyal mesafeyi korumaya maksimum önem versinler ve mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmasınlar" dedi.