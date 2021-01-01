İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra'da yılın ilk bebeği Nilay

Samsun’un Bafra ilçesinde yeni yılın ilk bebeği 00.

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni yılın ilk bebeği 00.12'de dünyaya gelen Nilay bebek oldu. 2021 yılının ilk bebeğine sahip olan Meltem-Hakan Akyüz çiftinin mutlulukları ise görülmeye değerdi.


Bafra Devlet Hastanesinde saat 00.12'de Nilay bebek 3 kilo 750 kg ağırlığında ve 50 cm boyunda dünyaya geldi. Anne Meltem ve baba Hakan Akyüz büyük bir mutluluk yaşadı. Duygulu anlar yaşayan Meltem Akyüz, "Çok güzel bir duygu Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum tarifi yok” şeklinde konuştu. Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hakan Akyüz de, "Bu mutluluğun tarifi yok Allah herkese nasip etsin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.