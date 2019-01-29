Bafra'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

Yapılan denetimlerde ekmeklerin gramajından, fırınların temizliğine ve ambalaj kontrolüne kadar birçok konunun titizlikle incelendiğini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İnsan odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak, Bafralılarımızın sağlıklı, hijyen ve gramaj kurallarına uygun ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri tüketebilmesi amacıyla yaptığımız denetimlerde temiz ve sağlıklı ürün üreten esnafa da teşekkür ediyoruz. Fırınlar ve gıda üretimi yapan işyerlerini, hijyen ve sağlık koşullarının yanı sıra ambalaj, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını da kontrol ediyoruz. Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerinin ortadan kalkması amacıyla denetimlerin sıklaşacak” dedi.