Bafra'da zabıta tüketicinin yanında

Samsun Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 54. maddesi kapsamında etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerini sürdürüyor.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a istinaden ilçede büyük marketlerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, etiket ve fiyat listelerinde bulunması gereken hususlar, malın üretim yerinin belirlenmesi, yerli üretim logosu ve kullanımı, üretim izni, miadı dolan ürünler, tarife ve fiyat listesi gibi kontrollerde bulundular. İlçedeki on büyük markette yapılan denetimlerde belirtilen hususlarda eksiklikleri bulunanlar uyarıldı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Tüketicinin hakkını korumak bizim asli görevimiz. Farklı zaman dilimlerinde Bafra Belediyesi olarak işletmeleri etiket, tarife ve fiyat uygulamalarına uyup uymadıkları konusunda denetlemeye devam ediyoruz. Bafra'daki bütün marketleri yerli üretim logosunun kullanımı, etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket ve tartı aleti arasındaki gramaj farklar, ürünlerin son kullanma tarihi konularında denetliyoruz. Rutin kontrollerimizin dışında vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de değerlendirerek, müşterilerini yanıltarak satış yapan işletmelere karşı vatandaşlarımızın haklarını korumak için çaba gösteriyoruz. Amacımız tüm marketlerin daha hassas ve daha dikkatli olmasını ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve bilinçli tüketimini sağlamak. Önceden olduğu gibi denetimlerimizi yasalar çerçevesinde rutin bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.