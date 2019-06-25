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Bafra'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa A. idaresindeki 57 EV 366 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete seyir halinde Ümit Rıza B.'nin kullandığı 55 RT 412 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen 55 RT 412 plakalı otomobil de Kadıoğlu Sokak'tan gelen U.K. yönetimindeki 57 EV 366 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 57 EV 366 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zafer Acar yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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