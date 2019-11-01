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Bafra'daki sağlıklı yaşam etkinliğine büyük ilgi

Bafra Belediyesi tarafından hayata geçirilen sağlıklı yaşam etkinliğine, Bafralı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.


Uzman antrenörler tarafından uygulanan sağlıklı yaşam etkinliğinden faydalanan kadın sayısı 200'ün üzerine çıktı. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10.00-11.00, 13.00-14.00 ve 18.00-19.00 saatleri arasında 3 grup halinde verilen step, aerobik ve plates dersleri eski kapalı spor salonunda gerçekleşiyor.


Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Toplumumun tüm kesimlerinden gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde değerlendirme gayretindeyiz. Bu yıl ikinci kez uygulamaya geçirdiğimiz kadınlara yönelik sağlıklı yaşam etkinliğimize gösterilen ilgi bizleri mutlu ediyor” dedi.

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