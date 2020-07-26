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Bafralı şehitler dualarla anıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde şehit Muhammed Önder ve Kayhan Çizmeci, şehadetlerinin yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Muhammed Önder ve Kayhan Çizmeci, şehadetlerinin yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı.


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konuşlu bulunan Dağ ve Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini ifa ederken terhisine 2 gün kala Yüksekova ilçesi Kısıklı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Muhammed Önder şehadetinin 26. yılında Bafra'nın Ortadurak Mahallesi'ndeki kabrinin başında, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konuşlu bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevini ifa ederken terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kayhan Çizmeci de şehadetinin 25. yılında Bafra Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı. Şehitleri anma törenine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube 2. Başkanı Gazi Hakan Keser, yönetim kurulu üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Vakfın fahri imamı Bülbül Hoca'nın okuduğu Yasin-i Şerif 'in ardından program dua ile sona erdi.

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