Bafra'nın Asmaçam Mahallesi Atakum'a bağlanıyor

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Asmaçam Mahallesi, Atakum'a bağlanıyor. İdari olarak Atakum ilçesine bağlanmak isteyen Asmaçam Mahallesi sakinlerinin topladıkları imzalarla Atakum Belediyesine başvurduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bafra ilçesine bağlı Asmaçam Mahallesi sakinleri, ilçemize bağlanmak için belediyemize başvurdu. Biz de vatandaşlarımızın bu taleplerini Atakum Belediye Meclisine taşıdık. Komisyonlarda yapılan çalışmalar sonucu meclise taşınan madde için oy birliğiyle verilen kararla, Asmaçam Mahallesinin Atakum İlçemize bağlanması yönünde karar verdik” diye konuştu.

60 bin nüfus artışı

Atakum Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin çevre il ve ilçelerin de dikkatini çektiğini ve bu anlamda rekor düzeyde göç aldıklarını ifade eden Başkan Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak 4,5 yılda rekor hizmetlere imza attık. Bu anlamda Atakum'da yaşamak isteyen 60 bini aşkın vatandaşımız Atakum'a yerleşti. İlçemiz sınırlarına en son bağlanan Kasnakçımermer Mahallesi'nin ardından aralarında topladıkları imzalarla Atakum sınırlarına bağlanmak isteyen Bafra Asmaçam Mahallesi sakinlerinin taleplerine sessiz kalmayarak konuyu Belediye Meclisimize taşıdık. Hayalimizdeki şehir Atakum için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.