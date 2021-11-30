Bafra'nın kent mobilyaları belediye atölyesinde üretiliyor

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın göreve gelmesiyle birlikte kamu kaynaklarını idareli kullanarak bütçesini korumayı hedefleyen belediye, kendi atölyesinde ve kendi ekipleri tarafından üretilen kent mobilyalarını ilçenin pek çok alanında kullanmaya devam ediyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından imalatı gerçekleştirilen şehir mobilyaları, vatandaşların ilgisini çekmesinin yanında takdirle de karşılanıyor. Ekipler, imalatı yapılan 13 adet yeni dolmuş durağı Çatak, Şirinköy, Evrenuşağı, Gökçesu, Taşköprü, Aktekke, Sürmeli ve Üçpınar Mahallelerinde vatandaşların kullanımına sundu. Mevsim itibariyle daha çok ihtiyaç hissedilen yeni dolmuş duraklarına kavuşan mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a teşekkürlerini ilettiler.

Belediye ekipleri tarafından dolmuş duraklarının yanında, kendi atölyesinde kendi ekiplerince üretilen ve montajı yapılan; bank, tabela, çöp kutusu, çiçeklik, ahşap saksı, kamelya, korkuluk, büro mobilyaları, kedi ve köpek evleri, demir bariyer, demir kapı, duvar üstü gibi kent mobilyaları başta çocuk parkları ve muhtarlık binaları olmak üzere birçok alanda ilçeye hizmet ediyor.

İmalatı gerçekleştirilen şehir mobilyaları dışa bağımlılıktan kurtulmanın yanında, Bafra Belediyesi'ne ciddi manada da tasarrufta sağlıyor. Üretimi yapılan şehir mobilyaları, kullanım rahatlığının yanında estetik görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.