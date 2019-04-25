BAFUMDER şehit Ramazan Arslan'ı unutmadı

Van'ın Başkale ilçesinde 15 Nisan 2010 tarihinde uyuşturucu operasyonuna giderken geçirdiği kazada şehit olan Bafralı polis memuru Ramazan Arslan'ın anısına memleketi Bafra'dan, Başkaleli öğrencilere giysi yardımı yapıldı.

Bafra Umut Derneği(BAFUMDER), bu yıl da Ramazan Arslan'ın şehit oluşunun 9. yılı anısına Van Başkale'de ilköğretim okul öğrencilerine kıyafet yardımında bulundu.

Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin yaptığı açıklamada, "Daha önce de Başkale'ye kıyafet yardımı yapmıştık. Bu yıl da kardeşimiz Ramazan Arslan'ın şehit oluşunun 9. yılı anısına okul çocukları için Van Başkale'ye giysi, ayakkabı ve kitap yolladık. Dernek olarak şehidimize olan borcumuzu yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.