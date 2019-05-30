BAFUMDER'den Taşova ve Doğubeyazıt'a eğitim desteği

Samsun Bafra Umut Derneği (BAFUMDER) Ağrı ve Amasya'ya eğitim desteğinde bulundu.

Kuruluşundan itibaren eğitime hizmet sunan Bafra Umut Derneği, Türkiye'nin her bölgesinden gelen taleplere cevap veriyor. Dernek Başkanı Hülya Yangın Ertekin, gönüllü vatandaşlardan toplanan yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor. Amasya'ya bağlı Taşova ilçesinde bulunan Taşova Atatürk Ortaokuluna giysi ve kırtasiye desteğinde bulunan Umut Derneği, ayrıca Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan Mehmet Bayar Ortaokuluna da kütüphane oluşturarak katkıda bulundu.

Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Derneğimiz eğitime her zaman öncelik vermiştir. Gelecek nesillere umut olmak, çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerinde ihtiyaçlarını karşılayarak yardım etmek en başlıca görevimizdir. Bize destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.