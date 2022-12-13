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Bağ evinde asılı halde bulundu

Samsun’da bir kişi bağ evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi bağ evinde iple asılı halde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Kırgıl Mahallesi'ndeki bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Şahin (36) bağ evinde tavandaki ağaca iple asılı halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Bağ evine giden sağlık ekipleri Özcan Şahin'in öldüğünü tespit etti. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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