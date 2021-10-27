Samsun Üniversitesi'nde 'Bağımlılıkla Mücadele' başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonu'nda yapılan programda Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Dilek Karakurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlıklıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Dr. Öğr. Üyesi Figen Yüksel Çavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aynur Aslan konuşmacı olarak yer aldı. İlk olarak söz alan Dr. Öğr. Üyesi Meryem Dilek Karakurt, bağımlılıkla mücadelede “Bir kereden bir şey olmaz” cümlesinin öneminden bahsederken, "Bağımlılık çoğu zaman bir kereden bir şey olmaz diye başlıyor, ancak bunu bağımlılığın ilk adımı olarak nitelendirebiliriz. Bu yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Ardından konuşan Dr. Öğr. Üyesi Figen Yüksel Çavuşoğlu, "Madde kullanımında birey psikolojik olarak kendisini madde kullandığında daha mutlu hissederek bağımlılığını pekiştiriyor. Ayrıca bireyler madde kullanımını diğer bazı madde ya da besinlerle birlikte tüketme şartını kabullendikten sonra o besini her tükettiğinde bağımlı olduğu maddeyi de kullanmayı alışkanlık haline getirir. Sigara kahve ilişkisi buna örnek olarak verilebilir" ifadelerinde bulundu.

Son olarak kürsüye gelen Dr. Öğr. Üyesi Aynur Aslan, "Özellikle sigara, bağımlılığın başlangıcı olarak sayılabilir. Bir kereden bir şey olmaz ile başlayan süreç sizinle her anlamda birlikte devam ediyor ve hayatınızda olumsuz izler bırakıyor. Halkla ilişkiler açısından pazarlama stratejisi olarak kadınların sigara içerek özgürleşeceği mesajı ve alt metni topluma aşılanmıştır. Bu durumdan etkilenen birçok insan sigaraya başlamıştır" diye konuştu.