‘Bağımlılık, tedavisi olan bir hastalıktır'

Burçin Nuri Akal, “Bağımlılık birçoğumuzun düşündüğü gibi sadece irade ile çözülebilecek bir rahatsızlık değildir. Bağımlılık bir hastalıktır. Düzenli ve sabırla ilerlediğimizde tedavisi olan bir rahatsızlıktır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, “Uyuşturucu ile Mücadele Günü” dolayısıyla bilgilendirmede bulundu. Bağımlılığın beynin kontrol ve ödül mekanizmasının düzensiz çalışması sonucu ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, hastalığın gelişimini şöyle anlattı:

“Kişi kendini kontrol edebileceğini düşünerek ilk içki ya da madde denemesini kendi iradesi ile yapar. Zamanla gerçek hayatta bulmakta zorlandığı haz ve mutluluğu bu geçici, kimyasal dünyada bulduğunu düşünür. Hatta kaygı ve acılardan kaçış için de bu yöntemi seçmeye başlar. Kullanılan maddenin etkisi sonucunda beynin ödül mekanizması gittikçe aktive olmaya, kontrol mekanizması ise bozulmaya başlar. Kişi daha fazla alkol ya da madde kullanmaya başlar. Tolerans gelişir, yani eski dozlar ödül merkezini uyarmak için yeterli olmamaya başlar, kişi gittikçe dozu artırır. Bir süre sonra ailevi, mesleki ya da sosyal ilişkilerde bozulmalar başlar, ancak kişi ısrarcı bir şekilde alkol ya da madde kullanmaya devam eder.”

Son dönemde davranışsal bağımlılıklar ön planda

Son dönemlerde beynin haz merkezini uyaran davranışsal bağımlılıkların ön plana çıktığına işaret eden Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, dijital oyun, sosyal medya, kumar, egzersiz, akıllı telefon, sosyal medya, alışveriş gibi bağımlılıkların bunlara örnek olabileceğini söyledi. Davranışsal bağımlılığın ise bireyin bir davranışı kendi iradesi ile sonlandırma yeteneğinin kaybı ya da azalması anlamına geldiğini vurgulayan Uzm. Dr. Akal, bu davranışsal bağımlılıkların da uyuşturucu maddenin etkilerinin benzerini yaparak bağımlılık oluşturduğunu belirtti.

İlaç ve psikoterapi uygulanabilir

Bağımlılık için en büyük problemin kişinin istese de önüne geçemediği evre olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Akal, “Bağımlılık birçoğumuzun düşündüğü gibi sadece irade ile çözülebilecek bir rahatsızlık değildir. Bağımlılık bir hastalıktır. Yaşam biçimimizi değiştirmek, yakınlarımızın desteği ilk aşamayı oluşturmaktadır. Bağımlılıkta kişiye özel olarak gerek ilaç, gerekse psikoterapi anlamında tedavi verilmektedir. Düzenli ve sabırla ilerlediğimizde tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Son dönemlerde uyuşturucu madde bağımlılığında çip takma yönteminin yerini alan 3 aylık depo iğneler hekim ve tedavi ekibinin gözetiminde yataklı kliniklerde uygulanmaktadır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.