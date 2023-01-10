Bağışlanan kitaplar cezaevlerine kütüphane olacak

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen "Kitap İyileştirir" sloganlı kitap bağış kampanyası ile Samsun'daki 3 cezaevine yeni kütüphane kurulacak.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile cezaevlerine kütüphane kurulması kararlaştırıldı. Samsun'da da Kavak ilçesinde yeni yapılan cezaevi yerleşkesindeki 3 cezaevine kütüphane yapmak için Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde kitap bağış kampanyası düzenledi. Samsun Adliyesi'nde yapılan törenle birlikte ilk kitaplar protokol üyeleri tarafından bağışlandı.

Kampanyaya ilk kitap bağışını yaparak destek olan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Amacımız okuma sevgisini kazandırmak. Bu kampanyanın haricinde cezaevlerindeki hükümlülerin hayata daha iyi hazırlanma, eğitim, iş ve meslek kazandırma konularında neleri daha iyi yapabiliriz, neler yapmalıyız adı altında bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Bu alandaki çalışmaları daha da arttırmak istiyoruz. Kitap bağışlama kampanyası da çok önemli. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Cezaevleri sadece ceza çekme yerleri değil”

Kütüphaneler ile mahkumları rehabilite edebileceklerini ifade eden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, “Kavak'ta yeni cezaevi yerleşkesi oluşturuldu. S tipi, açık ve çocuk cezaevi olmak üzere 3 cezaevimiz var. Bu 3 cezaevinin de henüz kütüphanesi yok. Kampanyamızdan elde edeceğimiz kitaplar ile oralarda kütüphaneler oluşturacağız. Kitap bağış kampanyamız bugün itibariyle başladı. Kampanya 1 ay sürecek. Herkesi kitap bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bizim modern ceza adalet anlayışında cezaevleri sadece ceza çekme yeri değil aynı zamanda rehabilitasyon merkezleridir. Cezaevlerindeki hükümlü kardeşlerimizi iyileştirme programlarımız var. Biz en iyi ilacın kitap olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de bu kampanyayı önemsiyoruz” diye konuştu.

Kitap bağış kampanyası 1 ay boyunca devam edecek.