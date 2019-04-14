Bahar nezlesine dikkat

Dr. Fikret Kaya, bahar nezlesi sezonun başladığını belirterek, koruyucu önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Büyük Anadolu Hastanesi cildiye polikliniği hekimi Uzm. Dr. Fikret Kaya, özellikle alerjik hastalığa sahip kişilerin önlem almadıkları takdirde bahar nezlesinin tehlikeli olabileceğini söyledi.

Hastalık hakkında bilgi veren Kaya, “Özellikle bahar aylarında havada yoğunluk kazanan polen miktarının etkisiyle kişilerde hapşırma, burun akıntısı, burun ile gözde kaşıntı ve şişme gibi belirtiler gösteriyor. Bu belirtilere sahip kişilerin bahar nezlesine kapılmış olabilir. Bu kişilerin mutlaka uzman hekimlere başvurmaları gerekir. Gerekli önlemin alınmasıyla söz konusu alerjinin kişi de bağışıklık kazanmasına ve rahatsız edici belirtilerin önüne geçebilir” dedi.