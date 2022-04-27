Bahar yorgunluğundan kurtulmanın yolları

Elanur Yılmaz Akay, "Yorgunluğu almada çiğ sebze ve meyveler antioksiden kaynaklı olduğu için çok önemlidir. Enerji vermede sert kabuklu yemişler fındık, ceviz, badem gibi ara öğüne konulmalıdır. Omega 3 kaynağı olan yemişler kalbimizi besler ve günlük hayattaki zindeliği de arttırmaktadır" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay bahar ayının Ramazan ayına denk gelmesi ile birlikte kişide oluşan değişimler için beslenme ve yürüyüş yapılması uyarısında bulundu.

Beslenmenize dikkat edin

Dyt. Elanur Yılmaz Akay, "Ramazan ayının ve baharın gelmesiyle beraber herkeste bitkinlik, halsizlik, yorgunluk şikayetleri gündeme gelmektedir. Havaların değişmesi psikolojik olarak insanları etkilemesi vardır. Gün içinde ara öğün yapılamaması, su içilememesi, öğün yapılamaması olduğundan, tüm gün yorgunluk, yerimden kalkamıyorum, enerjim kalmadı gibi serzenişte bulunanlar için şunlar yapılmalıdır; yorgunluğu almada çiğ sebze ve meyveler antioksiden kaynaklı olduğu için çok önemlidir. Yeşillik salata, mandalina, portakal, kivi, elma, armut, nar gibi meyve sebzeleri beslenme içine koyulmalıdır. Süt, yoğurt da kalsiyum kaynağı olduğu için çok önemlidir. Enerji vermede sert kabuklu yemişler fındık, ceviz, badem gibi ara öğüne konulmalıdır. Omega 3 kaynağı olan yemişler kalbimizi besler ve günlük hayattaki zindeliği de arttırmaktadır" diye konuştu.

"Mutlaka yürüyüş yapın"

Kişinin mutlaka sosyal aktivite yapması gerektiğini ifade eden Akay, "Bağışıklığı düşürmemek adına sahurda kişilerin şeker problemi yoksa, bir tatlı kaşığı kadar bal veya pekmez doğal olanlarından eklenmelidir. Su içmemek bahar yorgunluğunu ya da halsizliği nedenleri arasındadır. Bol su içmeye özen göstermeliyiz. Asitli gıdalar vücudu yorucu, geride bırakıcı etkisi olduğu için asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Bahar günlerinde psikolojiyi düzenlemek için gün içinde daha çok ev içinde olunduğundan ya da oruçlu iken enerjinin düşük olduğundan dolayı iftar sonrası açık alan yürüyüşleri önerilmektedir. Örneğin, saat 19'da veya 19.30 da ezan okundu, oruçlar açıldı, saat 20.30 veya 21.30 arası teravi namazı kılanlar için camiye gitmek veya açık havada yürüyüş yani ev dışı ortamlarda bir sosyal aktiviteden destek alınmalıdır" şeklinde konuştu.