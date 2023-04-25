Bahçede çalışırken hayatını kaybetti

Samsun'da kendisine bahçede çalışırken kalp krizi geçiren emekli ziraat teknikeri hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli ziraat teknikeri 4 çocuk babası Sami Kılıçoğlu (63), kendisine ait evinin yakınındaki sebze dikip ektiği tarlada çalışırken bir anda yere yığılda. Kılıçoğlu'nu hareketsiz halde gören komşu bahçesinin sahibi durumu yakınlarına ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da olay yerine giderek bilgi aldı. Halk Sağlığı doktoru yaptığı incelemede Sami Kılıçoğlu'nun kalp krizi sonucu öldüğünü tespit etti. Sami Kılıçoğlu'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.