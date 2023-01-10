Bahçeden tarım aletleri çalan 2 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir bahçeden tarım aletleri çalan iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Paşaşeyh Mahallesi'nde G.E'ye ait bahçesinde bulunan römork, tütün dizme makinesi, 3 pulluk ve 2 saban çalındı. G.E'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler inceledikleri güvenlik kameralarının ardından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli Ş.A. ve M.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların çaldığı tarım aletleri Emirefendi Mahallesi'ndeki ikametlerinde bulundu. Gözaltına alınan şahıslar bugün çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.