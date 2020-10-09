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Bahçekonaklı öğrenciler telefonla görüştükleri Bakan Selçuk'tan tablet ve internet istedi

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Bahçekonaklı Mahallesi’ndeki öğrenciler, telefonla görüştükleri Milli Eğitim Bakanı’ndan tablet ve internet istedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Bahçekonaklı Mahallesi'ndeki öğrenciler, telefonla görüştükleri Milli Eğitim Bakanı'ndan tablet ve internet istedi.


Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un Danışmanı Erhan Angın, Samsun'da okullarda incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında bugün Vezirköprü ilçesi Bahçekonak İlkokuluna gelerek üniversiteden arkadaşı sınıf öğretmeni İsmail Kesimoğlu ve öğrencilerine sürpriz yaptı.


Vezirköprü'nün eğitim-öğretim konusundaki sorunlarıyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan ve Okul Müdürü Mustafa Demiral'dan bilgi alan Angın, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u görüntülü arayarak öğretmenler ve öğrencilerle canlı görüştürdü.


Bakan Ziya Selçuk öğretmenlerle sohbet edip, taleplerinin olup olmadığını sorduktan sonra, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Öğrenciler de Bakan Selçuk'tan tablet ve internet isteklerinde bulundu.

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