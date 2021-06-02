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Bahçesine giren köpeği öldürdü

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi iddiaya göre bahçesine giren köpeğin kafasına sopayla vurarak öldürdü.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi iddiaya göre bahçesine giren köpeğin kafasına sopayla vurarak öldürdü.


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Ladin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.G'ye ait av köpeği aynı sokakta oturan S.S'nin bahçesine girdi. İddiaya göre, bahçesine giren köpeği bahçeden çıkartmak isteyen S.S. köpeğin bahçeden çıkmamasına sinirlenerek sopa ile ona vurarak ölümüne neden oldu.


Köpeğin sahibi O.G. polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler S.S'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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