Bahçeye çöp dökme tartışmasında amcasını öldüren genç kızın yargılanmasına başlandı

Samsun'da bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp nedeniyle çıkan kavgada amcasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılanmasına başlandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinin Yaylageriş Mahallesi'nde 22 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Özdemir (63) ile bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden kardeşinin kızları Sedanur Özdemir (22) ve Ebru Özdemir arasında kavga çıktı. Kavgada Bekir Özdemir'in yeğenlerine sopa ile saldırdığı iddia edildi. Bu sırada Sedanur Özdemir amcası Bekir Özdemir'i bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası Bekir Özdemir kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedanur Özdemir hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tanıklar dinlendi ve Sedanur Özdemir kendini savundu. Olaydan dolayı pişman olduğunu ve amcasını öldürmek istemediğini söyleyen Sedanur Özdemir, "Amcam Bekir Özdemir olay günü bahçenin kenarına çöp dökmüştü. Daha önce de dökmüştü. Kendisini uyardım. Bana arkadan enseme sopa ile vurdu. Ben yere düştüm. Kardeşimi darp ettiğini gördüm. Bahçede kullandığım bıçak vardı, bıçağı çekip kendisini uyardım. Kardeşimi kurtarmak için bıçağı salladım. Amacım öldürmek değildi. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla Sedanur Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma 6 Şubat'a ertelendi.