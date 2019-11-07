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Bakan Albayrak, Samsun'da

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun’a geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'a geldi.


“Samsun İş Dünyası ile Buluşma” ve bir dizi ziyarette bulunmak için hava yolu ile Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Down sendromlu çocukların da katıldığı karşılamada bir çocuk tarafından Bakan Albayrak'a çiçek takdim edildi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde Samsun İş Dünyası ile Buluşma programına katılacak ve ardından bazı kurum ziyaretlerinde bulunacak. Albayrak öğleden sonra Ordu'ya geçecek.

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