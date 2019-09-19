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Bakan Gül'ün Samsun temasları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çarşamba ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çarşamba Adliyesini ziyaret eden Bakan Gül, burada bir süre ilçe hakkında genel bilgi aldı. Ziyarette Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sevda Aydın Bülbül, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, mülki ve idari amirler, hakim-savcılar, avukatlar ve adliye personeli de hazır bulundu.


Adliye ziyaretini tamamlayan Bakan Gül, ilçeden ayrıldı.

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