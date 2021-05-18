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Bakan Kasapoğlu ve Selçuk Bayraktar '19 Mayıs Türkiye Buluşması'na katılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bandırma Vapuru Müzesi'nden canlı yayınlanacak '19 Mayıs Türkiye Buluşması' programına katılacak.


Samsun Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalından canlı olarak ekranlara gelecek programda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal yer alacak. Moderatörlüğünü Rektör Ünal'ın yapacağı program 19 Mayıs günü saat 19.19'da başlayacak.


"Umudun ve Ufkun Ülkesi Türkiye" sloganıyla yayınlanacak programda Milli Mücadele yılları, gençlik, İHA ve SİHA'lar gibi konularda söyleşi yapılacak.

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