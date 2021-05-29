Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya ilk destek Karadeniz'den

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla başlattığı kampanyaya ilk destek Ordu ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi. Samsun'un ardından kampanaya destek tüm Türkiye'ye yayıldı.

Bakan Koca, sosyal medyada kampanya için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştı. Bunun ardından il sağlık müdürleri de sosyal medya hesaplarından bu kampanyaya destek verdi. Türkiye'de ilk destek ise Karadeniz'den geldi. Ordu'nun ardından Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç da kampanyaya destek verdi. Müdür Oruç sosyal medyada videolu olarak paylaştığı mesajda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın mesajını Samsun olarak aldık ve yeniden normalleşmesi için kollarımızı sıvadık. Aşı çalışmalarına hız verdik" dedi

Samsun'dan çıkan destek daha sonra Kayseri, İzmir, Balıkesir, Bursa İl Sağlık Müdürleri ile devam etti.