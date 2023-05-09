Bakan Muş: "Ana muhalefete yakışmaz"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gecenin gündüze ihtiyacı olduğu gibi muhalefete de ihtiyaç var. Muhalefet olsun ki bizleri zorlasın, eksikliklerimizi bildirsin, biz bundan mutlu oluruz. Ama terörle iç içe girmiş bir partiyle 3 oy alacağım diye oturma masaya. Yapma bunu, bunun telafisi olmaz. Ana muhalefete yakışmaz" dedi.

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, Samsun Terme'de sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Seçimlere 1 haftadan az süre kaldığını anımsatan Mehmet Muş, Türkiye'nin daha da güçlenebilmesi için Cumhur İttifakı'nın sandıklardan başarıyla çıkması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin günlük 800 bin ila 1 milyon varil arasında petrol tükettiğine dikkati çeken Muş, “Şu an Batman bölgesinde ürettiğimiz petrol 80 bin varil. Yani ihtiyacımızın yüzde 8 ile yüzde 10'u arasında üretiyoruz. En son Gabar'da yapılan keşif günlük 100 bin varil potansiyelinde. Toplamda Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 20-25 arasını karşılayacak bir rakam. Terörün olduğu, istikrarın olmadığı yerlerde bu çalışmalar yapılabilir mi? O bölgeler terörden temizlendi, arama faaliyetleri ve sondaj çalışmaları yapılıyor. Bunun gibi nice çalışmalar yapılacak, daha yeni başlıyoruz. Biz bu 100 milyar doları dışarıya değil de içeriye bırakırsak 5 yılda 500 milyar dolar yapar. Türkiye'nin nereye gelebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu politikayı uygulamak irade gerektirir. Karadeniz'de doğalgaz aramak irade gerektirir” diye konuştu.

"Ana muhalefete yakışmaz"

Muhalefetin, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda, ilkeli şekilde görevini icra etmesi gerektiğini söyleyen Muş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Gecenin gündüze ihtiyacı olduğu gibi muhalefete de ihtiyaç var. Muhalefet olsun ki bizleri zorlasın, eksikliklerimizi bildirsin, biz bundan mutlu oluruz. Ama terörle iç içe girmiş bir partiyle 3 oy alacağım diye oturma masaya. Yapma bunu, bunun telafisi olmaz. Ana muhalefete yakışmaz. Dolayısıyla bu tablo karşısında 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü bir şekilde iktidara taşıyıp, arkasına güçlü bir meclis desteği vermemiz gerekiyor.”

İlçede faaliyet gösteren sanayicileri de ziyaret eden Mehmet Muş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Terme'de esnaf ve halk ziyaretlerini de gerçekleştiren Mehmet Muş'a, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan ile partililer eşlik etti.