Bakan Muş: "Bu verimli topraklarımızın değerini çok daha iyi bilmemiz gerekiyor”

Mehmet Muş ve AK Parti heyeti Çarşamba Ticaret Borsası'na (ÇTB) ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Muş, Çarşamba Ovası'nın önemine dikkat çekerek, "Bu verimli topraklarımızın değerini çok daha iyi bilmemiz gerekiyor” dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir dizi programa katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çarşamba Ticaret Borsası'nda yaptığı konuşmada, Çarşamba'nın ve Çarşamba Ovası'nın tarım için önemine değinerek ilçeye yatırım davetinde bulundu. Bakan Muş, “Çarşamba yüzyıllardır tarımın kalbi olmuştur. Fındık üretimi ile ülkemizi dünya pazarında rakiplerinin bir adım ilerisine atmıştır. Bu verimli topraklarımızın değerini çok daha iyi bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz ve Meclis Başkanı Hacı Toraman ile ÇTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarete Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya ve AK Parti Samsun İl ve Çarşamba İlçe Teşkilat üyeleri katıldı. Başkan Yılmaz, ÇTB'yi ziyaret eden Bakan Muş'a borsanın yürüttüğü çalışmalar ile Çarşamba'da gerçekleşen ihracat ve yatırım faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Çarşamba üretim gücüne güç katacak"

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Samsun'da bir dizi programa katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyarette, bir önceki gün Samsun'da bir otelde düzenlenen “Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi”nde Başkan Kazım Yılmaz ile Çarşamba'da yapılacak ticari yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ve buna istinaden Çarşamba'nın üretim gücüne güç katacak projelere açık olduklarını ifade etti. Muş, “Tarımın kalbi olan ilçemiz gerek tarım ürünleri gerekse yüksek fındık üretimiyle Samsun ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Gerçekleşecek projelerle daha da yüksek konuma gelecek ve yakın bir zamanda organize sanayi bölgesinin de kurulduğu ilçemize yatırımların artmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Akabinde Bakan Muş, Başkan Yılmaz'dan ilçede faaliyet gösteren fındık fabrikaları hakkında bilgiler aldı.

Gerçekleşen ziyarette, ilçenin tarımsal öneminin ve mevcut konumunun altını çizen Başkan Yılmaz, “Çarşamba'nın sahip olduğu tarım arazilerinin değerini bilmek, yüzyıllardır ekilip biçilen topraklara sahip çıkmak demektir. Artan ticaret hacmi ve değerlenen arazilerimiz ile birlikte ilimize, ilçemize, milletimize ve borsa üyelerimize daha iyi hizmetler vermeye ve ilçemize ekonomik açıdan katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Bakan Mehmet Muş'a çalışmalarında kolaylıklar diledi ve ziyaretleri için teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. Bakan Muş ise Başkan Yılmaz ve Borsa Meclisine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.