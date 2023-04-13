Bakan Muş: "HDP neyin karşılığında Kılıçdaroğlu'na destek verecek"

Samsun'da muhalefeti eleştiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Arkasında terör örgütü olan HDP neyin karşılığında Kılıçdaroğlu'na destek verecek" diye sordu.

AK Parti Kavak Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Ticaret Bakanı ve Samsun Milletvekili adayı Mehmet Muş, muhalefeti eleştirerek, "Karşımızda 7 farklı Parti var. Türkiye haritasını masaya yatırmışlar kurumları paylaşıma girmişler. Görünce yüreğimiz sızlıyor. Siz neyi paylaşıyorsunuz. Sonra her birinin politikaları çok bunlar nasıl anlaşacaklar. Kimse kimseyi kandırmasın. HDP neyin karşılığında Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. HDP'nin arkasında PKK var" dedi.

AK Parti'nin düşüncesi ile uygulamasının aynı olduğunu belirten Bakan Mehmet Muş, "Bizim düşüncemiz neyse çalışmamızda bu olmuştur. Bizim bu samimiyetimiz görüldüğü için de halkımız bizi hep iktidarda tuttu” şeklinde konuştu.

Turkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızdakiler ne denirse onu yapıyorlar. Neyin karşılığında. 40 yıldır biz bu mücadeleyi niye verdik. Kimse kimseyi kandırmasın. Bunun nereye gideceği belli Hiç kimse aklımızla alay etmesin. HDP masada. Bunlara fırsat vermeyin. Türkiye'yi daha büyütmek, daha güçlendirmek için iradenin olmadığı yerde idarenin de olmayacağını belirterek 14 Mayıs için sizlerden daha çok destek istiyoruz."

Bakan Muş, konuşmasında ayrıca Samsun'un ekonomik ve nüfus olarak Karadeniz'in en büyük ve aynı zamanda sanayi, ticaret ve turizmin birlikte geliştiği Türkiye'nin ender şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Açılışta Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da hazır bulundu.