“Samsun İnşaat Fuarı”nın açılışı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen “Samsun İnşaat, İnşaat Malzemeleri, Asansör, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı”, bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Sektörün buluşma noktası olan fuarda bu yıl 69 firma, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu stantlarıyla yer aldı.

Bakan Muş: “İnşaat sektörü 2022'de tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi”

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Samsun İnşaat Fuarı'nın bu yıl 7'ncisini açıyoruz. Fuarda yaklaşık 80 firma var. Fuara 20 bini aşkın ziyaretçinin gelmesini hedefliyoruz. İnşaat, ekonomide pek çok alana katkısı olan ve durduğu zaman birçok sektörün üretimini yavaşlatan bir sektör. Sanayinin, üretimin ve turizmin gelişmesi için de imkanların sağlanması gerekiyor. Bunun yolu ise inşaat sektöründen geçiyor. 2022 yılında inşaat sektörü malzemeleri sektörü tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştirdi. Sektörün 2022 yılında bir önceki yıla göre ihracatı ise yüzde 9,5 artarak 33,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şu anda 11 ili etkileyen depremden dolayı orada 800 bin civarında bağımsız bölümün inşası yapılacak. Türkiye'deki inşaat üreticilerinin kapasiteleri deprem bölgesindeki imalatın altından kalkabilecek seviyeye ulaşmış durumda. Bu da ülkemiz açısından başarı verici önemli bir gurur. Ülkemizdeki inşaat üreticileri deprem bölgesindeki tedarik sağlayabiliyorlar” dedi.

“Yeni OSB'nin yer tahsisi meselesi bugün çözüme kavuşturuldu”

İhracat rakamlarından da bahseden Bakan Muş, “Ülkemizde geçen sene 254 milyar dolarlık bir ihracat yapıldı. Türkiye ilk defa yüzde 1'in üzerine çıkarak dünya ihracatında yüzde 1'den fazla pay almaya başladı. İnşallah bu oranı daha da arttırmak istiyoruz. Samsun, Karadeniz'in en büyük şehri. Samsun önemli lojistik alanları, limanları, raylı sistemi bulunan bir şehir. Dolayısıyla Samsun'un geçen sene 1,3 milyar dolarlık bir ihracatı oldu. Amacımız ilk etapta Samsun'un Türkiye ihracatında aldığı payı yüzde 1'e çıkartmak ve daha sonra ise yüzde 2'ye doğru taşımak olacak. Bu şehrin bunu yapma kabiliyeti var. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz birkaç alan var. Yatırımcının yatırım yapabileceği, hammaddesini getirebileceği, ürettiği malı satabileceği altyapı ve imkanların geliştirilebilmesi gibi konularda çalışmalar yapacağız. Bu sayede ihracatın artmasına da katkı sağlamış olacağız. Samsun'da 644 bin metrekare arazi üzerinde Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kuruldu. Şehrimize hayırlı olsun. Serbest bölgenin alanı 2000'e kadar çıkacak ve Samsun'un ihracatına da büyük katkı sağlayacak. Samsun yeni OSB'nin yer tahsis meselesi vardı. O konuda bugün itibarıyla çözüme kavuşturuldu ve müteşebbis heyete tahsisi yapılmış olacak. Bunların hepsi girişimcinin ihtiyaç duyduğu altyapının hazırlanmasına yönelik yaptığımız çalışmalardır. Samsun'da 7 tane OSB'miz var. Bunun yanında devam edenler ve süreci başlayan OSB'lerimiz de var. Ölçek olarak OSB'lerin büyüklüğünü arttırmak istiyoruz. Bununla alakalı yaptığımız birkaç tespit var. Büyük ölçekli yatırımların gelebilmesi için büyük sanayi parsellerinin OSB içerisinde tahsis edilmesi gerekiyor ki yüzde 1 ve 2'lik kısma ulaşalım. Bu arazilerimiz ise tarım arazisinden oluşmuyor. Tarım arazilerimizi koruyup, tarım arazisi olmayan yerleri sanayiye kazandıracağız. Tarım yapılmayan alanların sanayiye kazandırılması gerekiyor. Kayseri-Karaman Hattı Mersin'e kadar iniyor ve bizim Samsun olarak o hatta bağlanmamız gerekiyor. Bu sayede Samsun hem güneye hem de kuzeye inmiş olacak. Bu sayede hem bitmiş ürünler farklı lojistik alanlardan sevk edip hem de hammaddeyi buraya çekmiş olabiliriz. Bunun ise yatırımcının Samsun'u tercih etmesine önemli olacak diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Murzioğlu: “İnşaat sektörünün kritik önemini bu depremde tekrar anladık”

Açılışta konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, “İnşaat alanı; çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim kavramlarını da içeren çok yönlü bir alandır. Bu bakış açısıyla inovasyona açık, ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak bir sektörden bahsediyoruz. Şüphesiz bugün bu sektöre çok büyük bir görev düşüyor. 11 il, yaklaşık 100 bin kilometrekare alan, 13,5 milyon insanın yaşadığı kadim medeniyetlerin izinde binlerce yıllık tarihe, bilgiye sahip bu bölgeyi el birliği ile yeniden inşa edeceğiz. İlk andan itibaren afet bölgesinde olan Sayın Bakanımızla sürekli istişare halinde kalarak bölgenin acil sorunlarının çözümüne destek olmaya çalıştık. En nihayetinde Bakanımızın teşrifleri ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile camia olarak yaptığımız toplantıda iş dünyasından bu bölge için en önemli beklentinin buraya kalıcı konutlar kazandırılması hususunda bir niyet birliğine vardık. TOBB önderliğinde konut seferberliği başlatarak ‘El Verin, Ev Yapalım' kampanyamızı duyurduk. Sizlerin her bir tuğla, her bir çivi değerindeki katkısı dahi çok kıymetli. Kritik önemini bu felakette bir kez daha idrak ettiğimiz inşaat sektörüne ilişkin olarak Fuar ve Kongre Merkezimizin çatısı altında 7. İnşaat Fuarı'nın verimli bir şekilde tamamlanmasını diliyorum” diye konuştu.

Bakan Muş ve protokol açılışın ardından stantları gezerek iş adamlarıyla görüştü. İş kolları ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan Bakan Muş, tüm katılımcılara kolaylıklar diledi. Fuarın hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdele ile fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuar açılışına AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da katıldı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve birçok kurumun destekleri ve iş birlikleri ile hazırlanan fuar 4-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.