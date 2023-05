Bakan Muş: "Karadeniz gazının üretim aşamasına geçildi ve sisteme entegre hale getirildi"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye, petrol ve doğalgazda dışa bağımlıdır. İnşallah Karadeniz gazının üretim aşamasına geçildi. Sisteme entegre hale getirildi. Yavaş yavaş orayı geliştireceğiz. Yeni keşiflerde orada bekliyoruz. Türkiye'nin sadece kendi ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirdiğinde bile Türkiye'yi artık başka bir segmente taşıyor olacağız" dedi.

Samsun Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası'na gerçekleştirdiği ziyarette şoförler ile biraya gelen Samsun'dan AK Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklamalarda bulundu. Şoförlerin taleplerini dinlediklerini ve sorunlarının çözümleri ile ilgili elinde geleni yapacağı söyleyen Bakan Muş, "Dünyada çözülemeyecek sorun yoktur. Her sorunun bir çözümü vardır. Sizin beklediğiniz, gündeme getirdiğiniz mutlaka araya girerek ilgili taraflarla bir nihayete erdirilmesi gereken konularınız var. Onlarla alakalı biz elimizden geleni yapacağız. Bu hatlarla alakalı araçların kullanımı ile alakalı sorunlarınız vardı tabi onun hemen yönetmeliğini değiştirdik. 2025'e kadar bir sorun çıkmayacak. Tabii sizde kalıcı olarak bir beklenti var. Onu tabii meclis ayağında çözmememiz gerekebilir. Sizin talep ettiğiniz, bir çözüme ulaşamadığınız birkaç konunuz var. Bunu tarafları aynı masanın etrafına oturtmakla mümkündür. Sizler toplumun hücre dediğimiz yerlerindesiniz. En kılcal kısımlarında bulunuyorsunuz. Toplumun her gündeminden haberiniz var. 2 hafta sonra sandık başına gideceğiz. Esnaf her zaman bize güçlü bir destek verdi. Ben Samsun'da da sizlerde bu güçlü desteği cumhurbaşkanımıza ve mecliste istiyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin en temel meselesi enerjiye olan bağlılığı"

Bakan Muş, Türkiye'nin sadece kendi ihtiyacını karşılayacak enerjiyi ürettiğinde bile Türkiye'nin başka bir segmentte olacağını belirterek, "Ülkenin gelecek 5 yılını kesintisiz, ne yaptığı belli, ne olacağı belli bir liderle yönetmemiz gerekiyor. Türkiye'nin en temel meselesi enerjiye olan bağlılığıdır. Bu doğalgaz ve petroldür. Siz akaryakıtın ÖTV yansımasını görüyorsunuz. Diğer tarafta sanayi de işletmesini görüyor. Dolayısıyla Türkiye petrol ve doğalgazda dışa bağımlıdır. İnşallah Karadeniz gazının üretim aşamasına geçildi. Sisteme entegre hale getirildi. Yavaş yavaş orayı geliştireceğiz. Yeni keşiflerde orada bekliyoruz. Şimdi biz özellikle petrol konusunda, diğer madenler konusunda da arama faaliyetlerini yoğunlaştırıyoruz. Biz bu enerjide Türkiye'nin sadece kendi ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirdiğinde bile Türkiye'yi artık başka bir segmente taşıyor olacağız. Resmi Gazete'de Karadeniz'in en büyük serbest bölgesinin Samsun'da kurulacağı yayınlandı. Sanayinin geldiği yerde sizin de işiniz artar. Üretimin olduğu yerde sizin de yoğunluğunuz artar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Muş şoför esnafı ile sohbet etti.