Bakan Muş: “Samsunspor hepimizi sevince boğdu”

Lige büyük bir heyecan katacağını düşünüyorum” dedi.

Samsunspor'un elde ettiği başarıyı Süper Lig'e de taşımasını umduğunu belirten Bakan Muş, “Samsunspor tarihi büyük bir spor kulübü. 11 yıl aradan sonra hepimizi sevince boğdu. Samsunspor'un Süper Lig'de olması, lige ayrı bir heyecan ayrı bir motivasyon katacaktır. Dolayısıyla ben hocamızın nezdinde teknik ekibe, başkanımız nezdinde yöneticilerine, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve Samsun halkına bu anlamda teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Bu başarı hepsinin emeğiyle, gayretiyle, motivasyonuyla gerçekleşti. İnşallah Samsunspor Süper Lig'de de elde ettiği bu başarısını ve iddialı bir takım olduğunu ortaya koyacaktır. Lige büyük bir heyecan katacağını da düşünüyorum. Çünkü Samsunspor Süper Lig'de oynadığı zamanlar Samsun deplasmanı zor bir deplasmandı. Takımlara kök söktüren bir spor kulübü. Köklü bir spor kulübü. Bugün tekrar Süper Lig'e çıkması hem Türk futbolu hem de Samsun için önemli bir başarı, önemli bir kazanım oldu” dedi.

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır ve Samsunspor Kulübü Derneği üyeleri ile futbolculardan Osman Çelik ve Yunus Emre Çift yer aldı.

Ziyaret sonunda Bakan Muş'a isminin yer aldığı Samsunspor forması hediye edildi.